L'INIZIATIVA

Daniele Mazzon, alias Mancino (questa l'insegna della pizzeria e dei suoi prodotti), è l'esempio di uno che si è fatto da solo, giorno dopo giorno, partendo da poco o nulla, e costruendosi pezzo su pezzo: dalla pizza da esportazione (buona, nobilitata da lunghe e accurate lievitazioni e farciture di qualità) a qualche tavolo, da qualche focaccia, ai primi panettoni, alle sfogliatine. Con un credo: mai scendere a compromessi. Ricordo che un bel po' di anni fa assaggiai una focaccia a fine pranzo da Gino's, all'aeroporto di Padova, così scoprii la minuscola pizzeria di Montegalda, provincia di Vicenza ma al confine con quella di Padova, Mancino, appunto, che la produceva. Che al tempo era un buco, o poco più, appena lo spazio per consegnare l'asporto, un piccolo bancone e qualche sgabello per consumare sul posto.

Cinque anni dopo, Mancino è lievitato anche negli spazi, oltreché nella produzione. E quest'anno di panettoni e pandori ne ha sfornati un bel po', e ha cominciato a distribuirli in giro per il Veneto, con un packaging molto originale e di effetto.

Racconta Daniele, lui che anche nel lavoro non si fa spaventare da nulla: «Nel giugno 2014 ho aperto una pizzeria d'asporto 90, ho cominciato a produrre il pane al lunedì, giorno di mercato, oltre alle pizze dal martedì alla domenica alla sera. Quando, due anni fa, si è liberata la bottega di fronte, mi sono trasferito, adesso lavoro su 300 metri quadri, dei quali 200 adibiti a laboratorio. Il mese prossimo chiuderò per qualche settimana e faremo dei lavori grazie ai quali guadagnerò qualche posto in più, e potrò ampliare il laboratorio per i lievitati e per le basi sottovuoto delle pizze, da rigenerare a casa, una modalità che sta prendendo molto piede. E poi sto perfezionando una collaborazione con Ali per i panettoni, focacce e colombe e per le sfogliatine. Un progetto che si allargherà conto di allargare i punti vendita, per ora al Veneto poi anche fuori regione».

L'ESPERIENZA

I numeri? «Non ho idea, di preciso. Di certo è che anno dopo anno la produzione è sempre in crescita, quest'anno a dicembre ho dormito molto poco. Per me l'importante è non scendere a compromessi sulla qualità. A chi si lamenta dei costi dei miei lievitati dico che la qualità e le ore necessarie per fare un prodotto eccellente vanno pagati, Io lavoro da artigiano, non uso conservanti. Certo, i miei panettoni dopo un mese fanno la muffa, ed è per questo che è difficile trovarli nei negozi, la durata è troppo breve per le esigenze del commercio. Del resto se un lievitato è del tutto naturale non può durare più di 30, massimo 40 giorni». Progetti? «Il mio sogno è quello di creare uno spazio qui a Montegalda dove il cliente trovi pasticceria, pizzeria e bottega con laboratorio. Siamo in una posizione strategica, a qualche minuto sia dall'uscita della A4 sia da quella della A31, e a 20 minuti da Padova e Vicenza. Il tutto senza fretta e senza fare il passo più lungo della gamba, guardando soprattutto i conti».

Claudio De Min

