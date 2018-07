Mancano metà presidi, scuole nel caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAVENEZIA Pensionamenti, spostamenti, dimissioni: una scuola della terraferma su due potrebbe iniziare l'anno senza preside. All'appello mancano già 43 dirigenti su 98 e il concorso non risolverà la situazione prima di settembre 2019. In reggenza da settembre, confermano i sindacati, anche grandi licei come lo scientifico Majorana di Mirano, che perde il dirigente scolastico per pensionamento, e lo Stefanini di Mestre che potrebbe restare scoperto dopo il trasferimento della preside. Ma sono solo due dei tanti istituti che restano...