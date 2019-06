Manager ai fornelli nella casa-ristorante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A TAVOLA«Cucinare per gli altri è un gesto d'amore». Spinto da questa filosofia ha deciso di aderire alle Cesarine, un nome un tempo usato per le massaie romagnole e ora diventato logo di un'associazione che raccoglie seicento cuoche che aprono le proprie cucine a ospiti di tutto il mondo. Tra loro amanti del buon cibo, casalinghe, semplici appassionati con una mission precisa: recuperare le antiche ricette e salvaguardarle nel tempo. «Chi viene a mangiare a casa mia trova tagliatelle in brodo con fegatini, risotto con amarone e zucca,...