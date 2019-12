Mamma Elisa e i 18 regali «È un grande inno alla vita»

Una chioma foltissima di capelli ricci. Proprio come Elisa. Impossibile, guardandola, non vedere il sorriso di sua madre. La piccola Anna oggi ha 3 anni. Ma sul grande schermo Anna Vincenzotto è un'adolescente inquieta, che deve ancora venire a patti col dolore e l'assenza. Flashback, spostamenti di piano tra passato e presente: ecco la trama di 18 regali, il film ispirato alla vita di Elisa Girotto, la mamma trevigiana quarantenne uccisa da un carcinoma triplonegativo al seno, presentato ieri ufficialmente da Lucky Red alla casa del cinema di Roma alla presenza del cast (Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo) insieme al regista Francesco Amato e ad Alessio Vincenzotto, marito di Elisa.

Come avete lavorato sulla storia?

«C'è stato un grande lavoro di sceneggiatura. I 18 regali, dono d'amore di una mamma con le ore contate, diventano per Anna un'ossessione. Anna non ha mai conosciuto Elisa, e il rito di questi regali ormai fuori moda la disturba. È una ragazzina difficile con tanta voglia di farsi male. A 18 anni scappa dall'odiata festa di compleanno e finisce vittima di un incidente stradale. Ma la donna che esce dalla macchina è Elisa, la madre morta di cancro nel darla alla luce».

Cosa le è piaciuto di più della pellicola?

«La caratterizzazione dei personaggi, davvero simili a noi. Poi c'è una scena in cui Elisa e Alessio si rotolano nella stanza che stanno dipingendo di rosa. In quel momento mi è sembrato di vedere me ed Eli».

Vittoria Puccini è molto intensa nel ruolo di sua moglie.

«Lei e Benedetta Porcaroli (che interpreta Anna) lo hanno più volte ripetuto. Questo è un film sulla vita e non sulla morte. Vittoria aveva paura di non sentirsi all'altezza di Elisa. Ci ha confidato che questo soggetto le ha dato emozioni fortissime».

Il cuore del film sono i regali.

«Per il cast è stato fondamentale venire a Spresiano, la svolta emotiva è stata essere a contatto con Elisa. Quando abbiamo scartato i regali lasciati ad Anna tutta la produzione si è convinta che quello doveva essere il cuore del racconto».

Anna oggi ha 3 anni: ha già scartato tre compleanni. Cosa le ha lasciato Elisa?

«Dei libri, dei quaderni e un libro personalizzato con la scritta: ci pensa il mio papà. Poi ai 3 anni la mamma le ha regalato una lavagnetta magnetica che usa tantissimo».

Sua moglie aveva lasciato anche altre indicazioni?

«Quando è mancata mi ha chiamato una signora. Mi ha detto di essere un'insegnante di nuoto. La piscina è stata una richiesta che Elisa aveva fatto poco prima di spegnersi».

Nel film Anna è una ragazzina che cerca di mettersi nei guai. Il personaggio dà corpo alle sue preoccupazioni?

«Non era facile proiettare una bimba nel corpo di un'adolescente. Comunque direi che per il momento è una bimba serena, ha un rapporto già suo con la mamma. Forse è un problema più mio che suo».

Nel film Alessio non si rifà una vita e sua figlia lo accusa.

«In effetti io oggi sono un padre single. Non so come sarà il futuro, credo che però questo sia il rischio che posso correre».

La bimba le chiede di Elisa?

«Ora che sta crescendo ogni tanto mi dice: ma perché la mamma non è con noi? Io faccio un lungo respiro, le spiego che ci guarda dal cielo. Lei si calma e commenta. Ah, allora sa che faccio la brava».

Come immagina la reazione di Anna al film?

«La mia speranza è che lei sia felice della traccia che sua mamma ha lasciato. Imprimere in una pellicola la sua vita è lasciare un segno indelebile. Potrà vedere il film quando lo vorrà. È un'esortazione a vivere la vita, qualunque essa sia, e non mollare mai».

Con Elisa avevate mai fatto programmi sul futuro di vostra figlia?

«Sì. Io e Elisa avevamo un sogno comune, che Anna potesse diventare un medico oncologo, ma questo, forse, è un atto di egoismo. Elisa poco prima di mancare le ha scritto: segui i tuoi sogni come ho fatto io».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

