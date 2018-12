Mamma di 51 anni muore dopo un improvviso malore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO(L.M.) Mamma del Lido muore a 51 anni, stroncata da un improvviso malore, e lascia due figli, Riccardo e Tommaso, il più piccolo di 13 anni che frequenta la seconda media alla Vettor Pisani. Il figlio più grande, invece, ventenne, per un periodo ha studiato in Scozia e si è fatto conoscere nel karatè ottenendo risultati a livello internazionale. Profonda commozione ha destato nell'isola, in queste ore, la notizia della morte di Barbara Cecchetelli, colpita, lo scorso 23 novembre, da un improvviso malore dal quale, purtroppo, non si è...