Maltratta il suo cane, deve pagare 2mila euro

LA SENTENZAVENEZIA Duemila euro di multa per aver maltrattato un cane, mantenendolo in precarie condizioni igienico-sanitarie. È la pena inflitta dal giudice penale di Venezia ad una signora veneziana di 53 anni. La sentenza è stata emessa ieri mattina, a conclusione di un processo nel quale la Procura contestava alla donna la violazione dell'articolo 727 del codice penale che punisce con l'ammenda da mille a diecimila euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.Il caso...