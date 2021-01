L'APPUNTAMENTO

È stato riprogrammato per sabato 23 gennaio alle 17.30 il concerto in live-streaming di Mario Brunello, che dal Teatro Malibran, nella doppia veste di direttore e solista, si esibirà alla testa dell'Orchestra del Teatro La Fenice con musiche di Bach, Mozart e Haydn. Il concerto era stato inizialmente annunciato a novembre ma poi sospeso per effetto dell'emergenza sanitaria. Ora si potrà seguire finalmente in diretta web tramite il sito www.teatrolafenice.it e sul canale YouTube della Fondazione Teatro La Fenice. Come per tutti i concerti trasmessi via streaming da un teatro necessariamente a porte chiuse, quello che vedrà protagonista Mario Brunello sarà un evento del tutto particolare, che approfitterà dell'assenza del pubblico per un'inedita disposizione scenica degli artisti. In questo specifico caso, il concerto dell'acclamato violoncellista veneto e dell'Orchestra del Teatro La Fenice sarà l'occasione per una nuova inaugurazione del secondo palcoscenico veneziano.

Dopo la ristrutturazione generale, ora si potrà ammirare al Malibran una scena di dimensioni raddoppiate rispetto al tradizionale allestimento, grazie all'innalzamento della buca d'orchestra all'altezza del palcoscenico: un set congeniale a fare in modo che solista e orchestra possano esibirsi insieme mantenendo il distanziamento sociale, e allo stesso tempo che il pubblico una volta che potrà tornare in sala possa godere di un'acustica ancor più raffinata.

Il programma musicale del concerto è un omaggio al classicismo: dopo un'introduzione con il corale «Zion hört die Wächter singen», in versione strumentale, dalla cantata «Wachet auf, ruft uns die Stimme» bwv 140 di Johann Sebastian Bach, l'Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Mario Brunello eseguirà la Maurerische Trauermusik in do minore kv 477 di Wolfgang Amadeus Mozart e la splendida Sinfonia n. 45 in fa diesis minore, nota come Sinfonia degli addii, di Franz Joseph Haydn; nella parte centrale del programma Brunello sarà il violoncello solista del Concerto per violoncello n. 1 in do maggiore di Haydn.

