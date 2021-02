IL FOCUS

CORTINA D'AMPEZZO Al traguardo di Rumerlo, ad attendere lo svolgimento della gara di supergigante femminile dei Campionati del mondo di sci alpino, poi annullata, c'era Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale italiano: «Chi vive e opera in montagna sa benissimo che questi contrattempi sono all'ordine del giorno, per chi frequenta il Circo bianco, il circuito dello sci alpino ha detto Malagò e in ogni stagione invernale accade di frequente che tante competizioni internazionali, come gare di Coppa del mondo, possano essere annullate, a causa dell'inclemenza del tempo. Serve pazienza, però queste situazioni creano una ulteriore aspettativa. Innescano la volontà di dimostrare che, malgrado tutto, l'Italia c'è e lo sport va avanti».

SGUARDO LUNGO

Malagò, da presidente Coni, segue lo svolgimento dei Campionati del mondo di Cortina con lo sguardo già volto verso i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Se il programma rimarrà invariato, sarà proprio la pista Olympia delle Tofane ad accogliere le gare di sci alpino femminile, fra cinque anni. Si stanno inoltre studiando gli interventi da realizzare per le discipline della velocità su ghiaccio, con la nuova pista per bob, slittino e skeleton, oltre al nuovo centro per il torneo di curling, da costruire all'interno dello storico stadio Olimpico dei VII Giochi invernali del 1956, tuttora in attività. «Ci sono molte iniziative sotto esame conferma Malagò anche se è chiaro che sono due manifestazioni molto diverse. Per certi versi, i Mondiali hanno anche numeri superiori alle Olimpiadi, in base alle nazioni che si qualificano, al numero degli atleti che partecipano, dei tecnici che li seguono».

«E' altrettanto chiaro che alle Olimpiadi ci sono molte discipline, con gli sport previsti a Cortina: lo sci, la pista di bob, il curling - prosegue Malagò - Poi c'è tutta una dinamica di contorno, con i media, che è impressionante. Tutta questa esperienza sarà preziosa. Se ci sono stati assegnati i Giochi 2026, è anche perché si sapeva che avremmo organizzato questi Mondiali».

M.D.

