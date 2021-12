TRIBUNALE

VENEZIA Sara Battagliarin, la giovane compagna di Loris Trabujo, ha finito la quarantena causa covid e finalmente è stata sentita dal giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. La donna è tra gli indagati, per così dire, minori dell'inchiesta Papillon dei carabinieri del Ros coordinata dalla Procura distrettuale antimafia relativa alla ricostituzione della Mala del Brenta a cominciare dal Tronchetto. Quando, all'inizio del mese, sono scattate le misure cautelari nei confronti di 39 persone, una gran parte è finita in carcere, tra cui Loris Trabujo, ritenuto il nuovo boss, e altri personaggi della vecchia Mala, tra cui Lolli Boatto e Paolo Pattarello, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine fin dai tempi di Felice Maniero.

Battagliarin, pur non essendo tra gli indagati maggiori, è ritenuta complice del compagno, anche se con un ruolo defilato e non chiaro.

INCREDULA

Ieri, di fronte al giudice Barbara Lancieri, ha risposto alle domande con l'assistenza dell'avvocato Stefania Pattarello, ma ha spiegato di non sapere nulla delle contestazioni che le sono rivolte e si è detta incredula anche delle accuse di cui il suo compagno è oggetto. Insomma, ha ammesso di non sapere ciò che accadeva intorno a lei, pur essendo consapevole della gravità delle accuse che vengono rivolte al suo compagno, ad alcune persone che ha conosciuto, ma anche a lei stessa. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il giudice Lancieri scrive di lei È uno strumento nelle mani del Trabujo, ma uno strumento consapevole.

IL RITRATTO

Pur in un ruolo defilato, nell'inchiesta si dipinge un ritratto della trentenne meno idilliaco. Le indagini dei carabinieri hanno evidenziato che lei avrebbe gestito parte del denaro proveniente dall'attività di estorsione dell'organizzazione in quanto impiegata come contabile nella società Santa Chiara Motoscafi. E poi, le viene contestato di aver gestito diversi telefoni utilizzati da Trabujo, al fine di coprirlo ad esempio rispondendo e dicendo che era a casa quando invece era accertato che egli si trovava altrove. Su questi argomenti, comunque, ci sarà la possibilità di verifica o confutazione nelle fasi successive del procedimento, poiché ora si tratta della congruità delle misure cautelari.

Una prima risposta la si avrà oggi con l'udienza al Tribunale del Riesame per lei e altri cinque indagati sottoposti a misura.

Michele Fullin

