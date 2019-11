Mala del Brenta, un ex boss con il volto di Cassel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prima arriverà il film, e poi «anche la serie tv». Ma non avrà niente in comune con Gomorra o Romanzo Criminale: «Non voglio spingere nessuno all'emulazione, come ha fatto involontariamente Saviano. Anzi, ogni volta che i ragazzini mi guardano con ammirazione io provo rimorso: dopo 36 anni di carcere la mia pena non è ancora finita». Il film su Giampaolo Manca, 64 anni, ex fedelissimo del boss della Mala del Brenta Felice Maniero, ha finalmente una produzione, un copione e un pugno di nomi disposti almeno a parole - a prendere parte al...