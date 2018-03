CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mai avrei pensato di non avere diritto alla parola a Padova, in una sede universitaria, bollato da un gruppetto di nipotini di Stalin come l'uomo nero, anzi il giornalista nero. E tantomeno che un fumetto su Norma Cossetto, martire italiana delle foibe e medaglia d'oro al valor civile, venisse messo all'indice neanche si trattasse del Mein Kampf. Tutti si sono scagliati su editore e autore, ma nessuno ha fatto notare che il libro illustrato, presentato dappertutto - compresa la Camera dei Deputati -, è stato fortemente voluto dalle...