MAGNIFICA

SANT'AGATA «Guerda bèn ec Siàn!!». Il grido si è levato da un gruppetto di umarel bolognesi quando hanno visto passare rombando per le strade della città il prototipo di una mostruosa Lamborghini camuffata dalle linee aggressive.

Quelle parole, incomprensibili per chi non è nato sotto le Due Torri, in dialetto bolognese significano più o meno: «guarda un po' che razza di fulmine!». Qualcuno in Lamborghini deve averli sentiti e trovato azzeccata l'espressione. Talmente azzeccata che Siàn cioé la parola che in dialetto bolognese identifica il fulmine, è diventato il nome ufficiale della nuova supercar del Toro.

OLTRE 800 CV, 350 KM7H

Non si poteva scegliere di meglio perché la Lamborghini Siàn è davvero un fulmine sulle strade. È la Lambo più potente mai costruita: 819 cavalli, capace di accelerare da zero a cento all'ora in appena 2 secondi e 9 decimi e raggiungere una velocità massima di 350 km orari. La Siàn però è speciale perché identifica una svolta storica precisa: è la prima Lamborghini con motorizzazione ibrida. Il marchio emiliano non vuole a nessun costo rinunciare al proprio motore 12 cilindri a V, che fin dall'anno della fondazione dell'azienda (1963) ha sempre motorizzato e identificato le Lamborghini più mitiche: Miura, Countach, Diablo, fino all'attuale Aventador.

Con le attuali normative anti-emissione, invece, il motore V12, potente ma assetato, fatica a rientrare nelle norme. Perciò i tecnici Lambo, invece di escluderlo dalla gamma (sarebbe stato un sacrilegio!) hanno provato ad elettrificarlo con l'adozione di un motore elettrico che riduca consumi ed emissioni. La tecnologia adottata è stata quella chiamata mild hybrid, cioè un piccolo motore elettrico che affianca in certi casi il propulsore termico. È stata preferita al plug-in per non appesantire eccessivamente l'auto con batterie di elevata capacità e un motore elettrico più ingombrante. Il propulsore elettrico della Siàn è di piccole dimensioni funziona a 48 volt e supporta la supercar nelle manovre a bassa velocità, nei parcheggi e in retromarcia. Il compatto motore elettrico eroga 34 cavalli che sommati ai 785 cavalli del V12 porta la potenza complessiva della Siàn a ben 819 cavalli (602 kW) a 8.500 giri/minuto. L'apporto dell'elettrico funziona soltanto fino a 130 km/h, oltre quel limite il motore si disconnette automaticamente lasciando libero il V12 della Siàn di sprigionare la tutta la propria potenza bruta.

L'altra vera novità della Siàn è il sistema di accumulo dell'energia: proprio per non alzare il peso dell'auto, Lamborghini ha scelto una tecnologia inedita al posto delle solite batterie al litio: i supercondensatori. Un sistema sviluppato da Lamborghini in collaborazione con l'università MIT di Boston, partner Lambo da anni. I supercondensatori, oltre a pesare pochissimo, hanno una caratteristica: la potenza simmetrica. Accumulano e scaricano energia elettrica in tempi brevissimi. Come un elastico che si arrotola e di colpo si svolge rapidamente.

PREZZO 2,5 MILIONI

Questa tecnologia è così veloce nel cedere energia e ricaricarsi con una sola frenata che diventa vantaggiosissima per auto di elevate prestazioni che richiedono la potenza tutta e subito. Tanto che era stata scelta anni fa da Toyota al posto delle batterie al litio per equipaggiare il proprio prototipo che ha corso la 24 Ore di Le Mans. Grazie a queste scelte tecniche, l'intero sistema elettrico pesa appena 34 kg e consente alla Siàn di raggiungere un rapporto peso/potenza di appena 2 kg per ogni cavallo di potenza.

La Sian esiste in due versioni: la coupé (lanciata lo scorso settembre) e la roadster, quella appena presentata. È un'auto davvero esclusiva e costerà 2,5 milioni, tasse escluse. È costruita in serie limitatissima, come altre due supercar Lambo del passato: la Veneno e la Centenario. Verranno realizzate appena 19 Siàn roadster e 63 coupé. Non sono numeri a caso, ma una doppia cifra che rappresenta un omaggio all'anno di nascita della Lamborghini: 1963.

Alberto Sabbatini

