MAGNIFICA ROMA Era l'autunno del 1984 quando nacque un movimento d'opinione capitanato da Enzo Biagi e Indro Montanelli per sostenere la nomina di Enzo Ferrari a senatore a vita in sostituzione di Eduardo de Filippo, appena scomparso. Pertini non ne volle sapere. «Uno come lui non ha bisogno del laticlavio» disse il presidente. In realtà sapeva bene, Pertini, che la nomina non sarebbe stata gradita a Ferrari, da sempre legatissimo alla sua terra, a Modena e a Maranello, restio ai viaggi e fiero di poter raccontare di essere stato a Roma...