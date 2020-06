LA IMMAGINI

Fa parte di quelle mostre che vale la pena di vedere in questa ripartenza culturale. Un'esposizione che restituisce una Venezia dai tempi lenti e vuoti quale è apparsa in questi mesi. Immagini lontane che malgrado un viaggio a ritroso di quasi due secoli appaiono di una sorprendente attualità. Sono gli scatti del fotografo e imprenditore Carlo Naya accolti Nella Venezia (Ottocentesca) dei chiari di luna, l'esposizione che verrà inaugurata a Venezia lunedì, alle 18, nell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti a Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano. Un avvio anticipato dalla presentazione del numero speciale del periodico All'Archimede, dedicato per l'occasione a Naya: l'incontro, alle 17, a Palazzo Franchetti, sarà introdotto dallo storico Gherardo Ortalli, presidente dell'Istituo veneziano, e vedrà gli interventi di Carlo Montanaro, Alessandro Rizzardini e Massimo Stefanutti. Nel volume, ricco di materiale inedito, viene ripercorsa la vita e l'evoluzione di Carlo Naya, avvocato di formazione, fotografo di professione e abile imprenditore che ha saputo proprio a Venezia fare quel salto di qualità per trasformare la sua arte in una ricca attività produttiva. Lui che veneziano non era, ma un piemontese che si è trasferito in laguna a metà dell'Ottocento, per andare a vivere in campo San Maurizio, dove poi ha anche aperto il suo laboratorio, a pochi passi dalla sede che accoglie ora l'esposizione delle sue fotografie.

IL PERSONAGGIO

La mostra, curata da Carlo Montanaro, attraverso un'ottantina di foto testimonia una Venezia splendidamente deserta, non perché congelata nel lockdown di questi mesi, ma perché la tecnologia della nascente fotografia a metà Ottocento non consentiva di fissare elementi in movimento. Naya, del resto, aveva apprezzato Venezia già da giovane come pittore poi, una volta laureatosi in giurisprudenza all'Università di Pisa, si era dedicato con il fratello all'immagine riprodotta automaticamente, fino a diventare il primo fotografo di dimensione industriale in una città, anche in questo campo, ricca di fermenti. La poliedrica figura di questo fotografo-imprenditore viene ripercorsa da Alessandro Rizzardini che recupera anche la figura della seconda moglie di Naya, Ida Lessiak, che divenne erede dell'impresa, ma presto si risposò con lo scultore Antonio Dal Zotto. Mentre Massimo Stefanutti, avvocato specializzato nel diritto d'autore delle immagini, rievoca tre dei processi intentati da Naya su plagi e pirateria contro colleghi ed ex amici, aprendo una strada quanto mai ancora attuale. «Tutto questo materiale - spiega Carlo Montanaro - è frutto di una caparbia ricerca svolta negli archivi di Stato di Venezia, ma anche di Milano, una raccolta di documenti sconosciuti ora raccolti nel numero straordinario della rivista All'Archimede, un volumetto di 140 pagina ricco di materiale finora mai pubblicato».

L'ESPOSIZIONE

Nella mostra allestita a Palazzo Loredan, tratta dall'Archivio Carlo Montanaro, è possibile scoprire le diverse tipologie di diffusione della fotografia negli anni dei suoi esordi. Si va dalle riproduzioni di quadri celebri ai paesaggi cittadini, che sono andati in parte a sostituire le pitture e la grafica, una sorta di ricordi di Venezia per i già molti visitatori stranieri che giungevano in città. Ci sono poi i vari formati, le piccole ed economiche sotto forma di carte de visite, le stampe straordinarie di grande formato che con doppie esposizioni e colorazioni monocrome diventarono i chiari di luna e sono la rievocazione romantica di una città senza tempo, oltre che una sorta di marchio di fabbrica di Naya e del suo staff guidato da Tomaso Filippi. E poi sono esposte le stereoscopie, primordiali e fantastiche riproduzioni in 3D si direbbe oggi, e le vedute spettacolarizzate come il giorno e la notte per aletoscopio, uno strumento inventato da Carlo Ponti prima amico e poi concorrente del Naya. La mostra, costruita anche con materiali della biblioteca dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e degli archivi Mander, Stefanutti e Turio è visitabile il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 17, fino al 29 luglio (ingressi liberi ma contingentati, con mascherina, nel rispetto delle misure di distanziamento). Così come la presentazione di lunedì a Palazzo Franchetti, essendo con posti limitati, sarà fruibile solo su prenotazione all'indirizzo email info@fabbricadelvedere.it.

Raffaella Ianuale

