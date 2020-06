IL LIBRO

Percorsi fantastici tra le montagne da sogno quali sono le Dolomiti. Non è un semplice viaggio tra le parole, ma una guida precisa e dettagliata che insegna a muoversi tra le cime rocciose che offrono vedute d'incanto.

Da domani in edicola abbinata al Gazzettino è possibile avere, a 7,90 euro più il prezzo del quotidiano, la guida Andar per malghe e rifugi (De Bastiani editore) degli autori Lio De Nes e Renato Zanolli: oltre 160 pagine e 83 destinazioni, tutte con splendide fotografie a colori.

Un libro per gli appassionati di montagna, ma consigliato anche a chi vuole avvicinarsi alle escursioni tra le vette delle nostre montagne. All'interno infatti vengono descritte le Dolomiti in tutto il loro splendore, ma vengono forniti anche utili consigli per comprendere, ad esempio, la differenza tra un rifugio e un bivacco, o tra una malga e una baita, luoghi dove poter ristorarsi e godersi panorami mozzafiato. La guida per ognuno di questi luoghi indica il percorso da intraprendere per poterli raggiungere con tanto di livello di difficoltà.

Non manca nulla si spazia quindi dal gruppo del Monte Pelmo a quello del Civetta, dalla Croda del Lago alle Cinque Torri, ma passando anche per le Pale di San Martino e la Marmolada. E poi ancora l'Antelao, Le Tre Cime di Lavaredo, il gruppo del Cristallo e delle Tofane. Ad ogni rifugio corrispondono delle foto a colori, il percorso da intraprendere per poterlo raggiungere, la scala delle difficoltà da affrontare e soprattutto una descrizione accurata del posto, la sua storia, il suo valore naturalistico e l'emozione che può regalare.

