Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBRONevrotico come Kurt Cobain, cantante della band grunge dei Nirvana, giovane critico sui mali italiani come agli esordi lo sono stati con le loro canzoni i rapper Frankie hi-nrg e Fabri Fibra, legatissimo alla madre e protagonista di vicissitudini famigliari come Ghali.Sono alcuni spunti di riflessione che lo scrittore pordenonese Andrea Maggi, volto televisivo de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 che spopola tra i giovani,...