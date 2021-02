MEOLO

L'attesa documentazione sul progetto del nuovo magazzino di Amazon, chiesta un mese fa dal sindaco di Meolo Daniele Pavan, è finalmente arrivata in municipio. A fine gennaio, informato ufficialmente del possibile insediamento del polo logistico del colosso delle vendite online dalla collega di Roncade, Pieranna Zottarelli, Pavan aveva inoltrato una richiesta per avere a disposizione ulteriori documenti per poter valutare meglio il progetto e il possibile impatto sul territorio meolese.

Adesso l'incartamento è giunto, assieme all'invito a partecipare ad un incontro via web con gli altri sindaci del territorio, come già aveva prospettato la prima cittadina di Roncade. «L'incontro è stato convocato per venerdì 26 febbraio, alle ore 20, su piattaforma- riferisce il sindaco Pavan -Vi parteciperà la società proponente e i sindaci e i rappresentanti di diversi Comuni del Trevigiano, e di Meolo e Quarto d'Altino per il Veneziano, ossia tutti quelli limitrofi, indirettamente interessati dal progetto».

Pavan si riserva di esaminare la documentazione che gli è stata inviata e di ascoltare i dettagli sul futuro polo logistico che Amazon intende realizzare all'uscita del casello dell'autostrada A4 Meolo-Roncade, prima di esprimere una valutazione sul progetto e sulle possibili ricadute sul territorio meolese.

Nonostante le interrogazioni e le sollecitazioni dei gruppi consiliari di minoranza per una presa di posizione del sindaco sull'insediamento di Amazon, rilevando i problemi di aumento del traffico lungo la Treviso-mare ma anche per chiedere dei benefici a favore di Meolo, Pavan finora non è mai intervenuto direttamente sulla questione, rinviando ogni risposta a dopo una più precisa conoscenza del progetto e delle aree di intervento.

