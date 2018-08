Madrino in campo: «Salvini? Lo eviterei non ci rappresenta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO«Cosa avrei fatto se avessi incrociato Matteo Salvini al Palazzo del cinema? L'avrei evitato. Questo ministro dell'Interno non mi rappresenta, non rappresenta la gran parte degli italiani che non l'hanno votato».Michele Riondino è così: senza peli sulla lingua, diretto, uno che della diplomazia si fa un baffo. La Biennale l'ha invitato a ricoprire il ruolo che l'anno scorso fu di Alessandro Borghi interrompendo la tradizione delle madrine? Riondino, 39 anni, pugliese di Taranto, attore che si divide tra cinema e teatro, noto al...