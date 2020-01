Madre, figlia e 18 regali che riuniscono due vite

Elisa (Vittoria Puccini) aspetta una bimba, ma durante un'ecografia scopre di avere un male terribile che la condanna: da donna concreta e precisa qual è, dopo l'iniziale smarrimento condiviso col marito Alessio (Edoardo Leo), decide di lasciare qualcosa alla figlia che verrà e che forse non riuscirà a conoscere, arrivando a preparare per lei 18 regali, uno per ogni compleanno. Peccato che Anna (Benedetta Porcaroli) crescerà senza amare quei doni, considerati una sorta di condanna. Tanto che al 18.mo compleanno la giovane ribelle scappa di casa e finisce travolta da un'auto. Guidata proprio dalla mamma scomparsa.

Ispirato alla storia vera della trevigiana Elisa Girotto raccontata dal marito Alessio Vincenzotto (che ha collaborato alla sceneggiatura), 18 regali cerca di sfuggire ai cliché della lacrima gratuita percorrendo strade più curiose. Il regista Francesco Amato chiude nei primi 15 minuti la storia vera di Elisa per poi concentrarsi sulla figlia diciottenne che non trova pace: l'idea è di trasportare Anna indietro nel tempo, facendola letteralmente cozzare contro una madre non più fantasma, ma una donna che sa di avere i giorni contati. Una sorta di viaggio a ritroso dentro due anime ferite che cercano di misurarsi con l'ignoto. A contatto con Elisa, cui Vittoria Puccini dona il coraggio e nello stesso tempo la fragilità di chi è spaventato dalla malattia, la rabbia di Anna comincia a scemare, lasciando spazio alla curiosità, all'ammirazione fino a toccare, ovviamente, l'affetto. Amato scruta delicato il rapporto madre-figlia, punteggiandolo di momenti-simbolo (scambio di scarpe e di volante, la ricetta di famiglia, i tuffi all'indietro di Anna) e di conflitti di visione, trascurando però tutto il resto del mondo, Leo in primis, che ruota attorno alle due protagoniste. Così l'idea interessante al centro dei 18 regali, abbandonati sullo sfondo, si perde in un messa in scena onesta ma convenzionale, che fatica ad astrarre il grande tema del film (elaborazione del lutto) e inconsapevolmente inciampa, alla fine, nella trappola delle lacrime evitate per gran parte della storia.

