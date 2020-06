L'INIZIATIVA

Un evento virtuale di beneficenza trasmesso gratuitamente su Twitch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon, per raccogliere fondi a supporto degli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale italiano più colpiti dalla crisi causata dal coronavirus: lo ha organizzato Machete, il collettivo (e etichetta discografica) fondato da Salmo insieme ai colleghi Slait e Hell Raton.

IL PROGRAMMA

L'appuntamento con Machete Aid, così come è stato battezzato l'evento, è per le 15 di oggi sul canale di Twitch di Machete. Si andrà avanti fino a tarda notte, per 12 ore di diretta che vedranno alternarsi sugli schermi di smartphone, tablet e pc oltre cinquanta artisti radunati dal rapper sardo: del cast fanno parte anche Carl Brave, Cosmo, Bugo, la vincitrice di Amici Gaia Gozzi, il bassista di Jovanotti Saturnino, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Francesca Michielin, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, i Casino Royale e Nina Zilli. E poi ancora l'ex vincitore di X Factor Anastasio, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Clementino, Dolcenera, Raphael Gualazzi, gli Eugenio in via di Gioia. Tutti daranno il loro contributo con performance originali.

Si tratta del primo grande evento musicale italiano trasmesso dalla piattaforma, che non è nuova a esperimenti del genere: a partire dal 2014, anno in cui venne trasmesso un dj set della star della consolle Steve Aoki da un locale di Ibiza, Twitch - lanciata nel 2011 e inizialmente utilizzata per lo streaming di tornei di videogames - ha più volte trasmesso in diretta eventi e festival. I proventi raccolti nel corso della lunga diretta verranno devoluti al fondo Covid-19 Sosteniamo la musica istituito dal Music Innovation Hub di Milano in collaborazione con Spotify.

Mattia Marzi

