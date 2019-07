Ma tenerlo in salute costa 2 milioni all'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COSTIMESTRE Mantenere il tram costa tantissimo. Ogni anno Actv, quindi tutta la collettività, mette qualcosa come 700mila euro alla voce manutenzioni e 1 milione 400 mila euro per l'acquisto dei pezzi di ricambio. Circa 2 milioni di euro all'anno solo per tenere in salute i 18 convogli di colore rosso veneziano che compongono la flotta (anche se la somma è impropria perché i 700mila sono di spesa corrente mentre il milione e 400mila riguarda beni che vanno a magazzino e capitalizzati e teoricamente non è detto che l'anno dopo sia del...