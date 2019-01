CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ma quale fidanzamento e fidanzamento, non credete ai giornali». Così su Instagram Giada Fusaro nega (sorridendo) di essere la fidanzata 22enne di Giancarlo Magalli. Già nei giorni scorsi aveva parlato «solo di una grande amicizia», ma le parole del conduttore televisivo non sembravano lasciare dubbi sulla relazione tra i due: «Ho trovato l'amore, non sono più single, sono felice, ci siamo trovati a metà strada', proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi...