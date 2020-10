LA RASSEGNA

Sembrava una serata tranquilla, una delle tante che da qualche anno caratterizzano la Biennale Musica, e invece no. Durante e dopo la musica è andata in scena la contestazione, solitaria ma vibratissima. I fatti: al Teatro alle Tese si eseguivano due composizioni di cui una quella del sanremese Giovanni Verrando, compositore di punta, allievo tra gli altri di Giacomo Manzoni e Franco Donatoni in prima mondiale Instrumental Freak Show A Manifesto of Diversity, titolo suggestivo e quanto mai profetico perché ai cinque quadri che si susseguono nel pezzo se n'è aggiunto un sesto, inaspettato e capace nonostante tutto di spargere un po' pepe a riportare in un attimo alle atmosfere dei concerti di musica contemporanea negli anni Settanta del secolo scorso. Verso la fine dell'esecuzione una voce solitaria dalla platea tuonava stizzita Basta! Basta! senza turbare la conclusione del brano.

STUPORE

Il pubblico è parso gradire, visti gli applausi più che convinti all'indirizzo dell'autore e dei musicisti dell'ensemble Interface e questo ha con tutta evidenza fatto ulteriormente saltare la mosca al naso al contestatore che salito sul palco facendosi anche male tanto da dover essere medicato in seguito si è rivelato essere Adriano Guarnieri, ovvero un fior di compositore e didatta famoso oltre che per i suoi impaginati anche per il suo carattere non esattamente accondiscendente. Gli spettatori sono parsi sbigottiti, alcuni anche divertiti pensando che si trattasse di qualcosa di preparato e organico al Freak Show che per inciso è progetto di notevole interesse e ricco di spunti , nell'ascoltare la reprimenda nei loro confronti a base di «Ma cosa applaudite!», «Servi!», «Questa non è musica!» e via dicendo. Al divertimento è subentrato un certo qual imbarazzo molti i musicisti e i critici musicali in sala soprattutto quando Guarnieri, invitato a scendere dalla ribalta e a riprendere il suo posto a sedere prima della seconda parte del concerto o a lasciare il teatro, si è diretto verso Ivan Fedele, direttore artistico della Biennale Musica, riservandogli un «Ma perché fai queste cose?». Interpellata, la Biennale Musica ha scelto di non commentare l'accaduto.

GESTO PLATEALE

La polemica si è protratta ancora per qualche minuto. Duole che il protagonista dell'episodio sia una figura storica e di rilevo nel campo della musica e dell'insegnamento al quale nessuna rivista specializzata avrebbe con tutta probabilità negato spazio per stigmatizzare il lavoro non gradito di un collega e che di contro ha scelto la via della platealità; così è parso solo uno sfogo un po' triste e l'offesa al pubblico è sembrata del tutto simile agli insulti che nel mondo della musica pop qualche gruppo riserva agli ammiratori del complesso rivale.

E oggi alle 12 al Teatro Piccolo Arsenale la Biennale ha previsto un concerto straordinario in memoria di Mario Messinis recentemente scomparso, protagonista l'Ex Novo Ensemble: nel programma, in prima esecuzione italiana, l'alba dei suoni scritto proprio da Guarnieri che lo dedicò nel 2012 allo stesso Messinis e che dovrebbe dirigerlo personalmente.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA