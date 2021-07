Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ma cos'è questo lampo di felicità che ci fa tremare, che ci dà forza, vita, ci riempie di un'emozione mai provata e ci porta nel paradiso di ogni appassionato di sport? C'è chi si commuove al solo pensiero. Che domenica. Non si è mai verificato un allineamento astrale simile, mai più si verificherà. Londra chiama, cari italiani, che siate di Aosta o di Ragusa, che viviate in patria o ai quattro angoli del mondo. Domani saremo lì, in...