«Ma Bruto è un uomo d'onore». Questa frase di Marco Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare, tanto spesso citata, è universalmente nota perché esprime uno degli artifizi retorici più diffusi: l'antifrasi, cioè l'attribuire a una frase un concetto opposto a quello che apparentemente esprime. Quando diciamo «Ho fatto proprio una bella figura!» intendiamo manifestare il nostro disappunto per quella che in realtà è una figuraccia.Ma essa non riflette soltanto la prestigiosa abilità dell'astuto romano. Il messaggio di Shakespeare è...