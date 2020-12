MOSTRE

Solo mostre importanti e, con queste, l'M9 è pronto a riaprire i battenti non appena il Governo deciderà che si può fare: nel 2021 di sicuro e la speranza è già da gennaio. I vertici del Museo del Novecento di Mestre hanno continuato a lavorare in questi mesi di chiusura forzata per preparare un piano di rinascita della struttura espositiva, l'unica in Italia non dedicata alla tecnologia ma che utilizza le tecnologie più avanzate per guardare il Novecento attraverso la storia materiale degli italiani.

Luca Molinari è il nuovo direttore scientifico di M9 che ieri ha presentato il piano assieme a Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia proprietaria della struttura, e a Fabrizio Renzi, consigliere delegato di M9District che cura la parte tecnologica e dell'innovazione. L'M9 sarà Mostre, ma anche laboratorio del contemporaneo, centro di elaborazione del pensiero e di produzione culturale: «Dobbiamo immergerlo nell'attualità per raccogliere le sfide di un tempo che sta vivendo una trasformazione potente e drammatica» ha aggiunto l'architetto Molinari. E per perseguire questo obiettivo le esposizioni dovranno essere, appunto, importanti, scientificamente importanti, a partire dalla mostra permanente sul Novecento italiano che dovrà essere continuamente aggiornata, e intanto il gruppo di lavoro ha già aggiunto, sulla parete dedicata alle vaccinazioni, la parte del Covid. Parallelamente ci saranno nuove mostre temporanee satellite ospitate in spazi inediti ricavati tra il primo e il secondo piano.

PROGRAMMA

Le anticipazioni del programma di Molinari parlano di due grandi mostre all'anno ospitate al terzo piano (tra inverno e primavera e tra autunno e inverno) e di due mostre satellite. Nel 2021 si ripartirà da dove il Museo era rimasto prima del lockdown, la mostra sui 30 anni dello studio berlinese Sauerbruch Hutton che ha progettato l'M9. «Il 2021 sarà anche l'anno della Biennale Architettura a Venezia e quindi è un connubio ideale» ha spiegato il direttore scientifico. «Quello mestrino non sarà un evento per addetti ai lavori ma emozionale basato sui colori, che sono la cifra identificativa dello Studio». Quanto alle mostre satellite (da aprile all'estate e da settembre all'inverno), le prime saranno due eventi: una dedicata a 30 storie di 30 alberi monumentali italiani, un modo di raccontare la storia del Paese attraverso chi non può parlare: i disegni saranno di Guido Scarabottolo, i racconti degli alberi di vari autori e la cura di Annalisa Metta, esperta di paesaggio e professore associato dell'Università Roma 3. Il secondo evento sarà Difenditi, curato Giulio Iacchetti, designer industriale pluripremiato, dedicato alla fragilità e alle possibili difese attraverso i manufatti della vita di tutti i giorni. Complessivamente dal 2021 al 2023 sono state programmate tre grandi mostre, una sorta di trilogia italiana: una su gusto, cibo, musica e sport per raccontare chi siamo oggi e cosa saremo in futuro; e una trilogia territoriale nel cui percorso verrà interrogato il Nordest attraverso la storia del disegno industriale dal 1945 ad oggi. «È stato il più grande impianto produttivo italiano, superiore alla Brianza, che nessuno in realtà ha mai guardato» sottolinea Molinari. L'anno dopo avrà come protagonista il paesaggio contemporaneo in Veneto e un altro aspetto su cui i curatori stanno ancora lavorando: «Analizzeremo questo territorio metropolitano che raramente viene narrato in termini complessivi, e l'M9 si trova proprio al centro».

Elisio Trevisan

