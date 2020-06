L'INTERVISTA

È stato il più considerevole investimento in un'operazione culturale in Veneto dopo il big bang, o quantomeno negli ultimi vent'anni: 110 milioni di euro per realizzare a Mestre M9, il museo del 900 italiano con annessa l'area commerciale (il District M9) che nelle intenzioni avrebbe dovuto mantenere gli spazi espositivi. In realtà M9 - la creatura della Fondazione Venezia - è a metà del guado, a essere ottimisti, azzoppata prima dalla crisi economica e dalle sofferenze di Mestre, poi dagli effetti del Covid: negozi quasi mai locati, la quota-target di 200mila visitatori all'anno diventata un miraggio, un buco per il 2019 di 7 milioni. Scommessa già perduta, sostiene un nutrito gruppo di Cassandre, sfida da rilanciare ribatte chi ancora vede tutte le potenzialità di un museo unico in Italia per i suoi contenuti scientifici e per le caratteristiche di interattività e innovazione, scrigno di tecnologia e realtà aumentata pensato anche per i millennials. Alle porte c'è un passaggio chiave: Giampietro Brunello, il presidente di Fondazione Venezia (ex Carive) che dal giugno 2015 ha cercato di dare un senso a questa storia, domani passerà la mano al successore (in pole position il rettore uscente di Ca' Foscari Michele Bugliesi e il suo predecessore nonchè ex sindaco di Venezia ed ex ministro Paolo Costa). In questa intervista Brunello racconta le mille difficoltà e le incognite affrontate in cinque anni costantemente sotto pressione, prima per arrivare all'apertura del museo (1 dicembre 2018) poi per gestire la complicatissima fase di avvio.

Ognuno, prima o poi, sulla sua strada trova la classica sfida impossibile. Portare in linea di galleggiamento M9 è stata la sua?

«Direi una sfida difficile, piena di incognite e di intoppi, ma impossibile no. Fin da quando presi la presidenza, nel 2015, dissi chiaramente che il grande obiettivo sarebbe stato di portare a sostenibilità il costruendo museo del 900, fare in modo cioè che la Fondazione Venezia non diventasse a servizio del polo M9. Tutto il mio lavoro è stato finalizzato a questo, siamo dentro a quel percorso avendo però messo solide basi per portare a casa il risultato».

C'è chi è meno ottimista di lei, evidenza le perdite di gestione, getta ombre sul futuro di M9. Cosa risponde?

«Con la forza dei numeri e dei dati oggettivi, che presenterò nella mia relazione conclusiva. Del resto quelli che parlano e straparlano sono gli stessi che ironizzavano sull'inaugurazione, sostenendo che i tempi non sarebbero mai stati rispettati. Invece a dicembre 2018 erano tutti lì a vedere il gioiello di Mestre. Certo poi per quella marcia a tappe forzate abbiamo pagato un prezzo».

Intende dire che siete stati penalizzati dall'accelerazione verso l'apertura?

«Diciamo che si è dovuto fare nel 2019 quel lavoro di messa a punto della macchina che pianificato con tempi meno pressanti avrebbe potuto permettere un avvio meno in salita. Abbiamo dovuto gestire problematiche - le principali peraltro da me previste ed evidenziate nero su bianco - che hanno lasciato il segno. È stato il periodo più difficile, ma ci sono tutte le premesse per uscire dal tunnel; senza l'emergenza Covid probabilmente avremmo già visto la luce».

Si riferisce ai due grandi nodi: il mancato decollo nel numero dei visitatori e le difficoltà di avvio della parte commerciale?

«Appunto, ciò che avevo evidenziato nella relazione all'atto dell'apertura. Partiamo da M9 District: sapevo bene che non aveva le caratteristiche del centro commerciale e che in quella situazione rendere il polo M9 autosufficiente sarebbe stato una chimera. Andavano riviste strutture, organizzazione, modello. È stato un percorso di riconversione accidentato, vedi il ritiro di Copernico, ma siamo sulla strada giusta e portando a buon fine trattative molto avanzate centreremo gli obiettivi».

Visto ciò che è successo, c'è un certo scetticismo.

«Beh, le difficoltà erano oggettive. Era difficile trovare chi volesse insediarsi al 1. e 2. piano, e ricordo che non si poteva mettere chiunque ma dovevano essere attività utili al territorio e positivamente accolte a Mestre. È stato fatto un grande lavoro di contatti e relazioni, siamo vicini al traguardo e alla fase in cui il District, la parte commerciale, sarà a effettivo sostegno di M9».

Anche il terzo piano è stato una croce della fase iniziale; ci sarà un'inversione di marcia su questo fronte?

«Era l'area dedicata alle mostre temporanee, ma quella sui tatuaggi è stata un flop mentre la rassegna sulla luna, che pure era partita bene, è stata azzoppata dal Covid. Ci abbiamo perso mezzo milione di euro... Ma al terzo piano è legata oggi l'operazione più interessante: deve diventare lo showroom della produzione della regione, uno spazio per proiettare il Veneto nel futuro in stretta collaborazione con le università veneziane e col mondo dell'impresa. Abbiamo l'auditorium e sale che possiamo utilizzare in sinergia col territorio per farne un motore di sviluppo».

L'altro grande tema, i visitatori: un terzo rispetto alle ambizioni, probabilmente eccessive, degli annunci.

«Abbiamo sempre detto che il volano di M9 sarebbero stati studenti e turisti. Per quanto riguarda i primi la partenza di M9 a dicembre 2018 ha impedito di intercettare le scolaresche nel 2019, poi il Covid ha fatto saltare tutta la programmazione di quest'anno. Per quanto riguarda i gruppi eravamo ottimisti sul 2020 per tutto il buon lavoro di relazione e contatti che è stato fatto con agenzie, tour operator e Atvo per inserire M9 nel programma dei turisti delle spiagge Adriatiche. Poi è successo quel che è successo ma credetemi, arriveranno».

E la virata da museo di storia del 900 italiano a centro internazionale?

«È in atto, del resto anche Lunar city era stata programmata in quell'ottica, per dare una veste più internazionale a M9. Se vogliamo portarci turisti di tutto il mondo, questa è la strada. Peraltro, per un museo al primo anno, gli 86mila visitatori del 2019 con 54mila paganti non era certo un dato da buttar via».

L'operazione M9 ha assorbito quasi del tutto Fondazione Venezia fin quasi a far sparire quest'ultima.

«Forse in termini di visibilità è stato così, ma Fondazione ha continuato a fare la sua parte a sostegno del territorio, con una variante che mi attribuisco: stop ad erogazioni a pioggia e molta più attenzione ai progetti».

Capitolo doloroso, i costi: tante volte sono rimbalzate le critiche su prebende, consulenze, spese.

«Posso dire di consegnare al mio successore una Fondazione in uno stato economico migliore di quando la trovai, proprio perchè ho agito non solo con i tagli (per 430mila euro) ma anche internalizzando i servizi: con l'Iva non deducibile al 22% su 3 milioni fatturati dal District buttavamo 660mila euro... L'advisor è arrivato perchè c'erano tante voci discordanti, ma i conti e lo stato della situazione basta leggerli. Tra l'altro con una fiscalità diventata negli ultimi anni molto più pesante per la Fondazione».

Al suo successore cosa augura?

«Intanto di avere meno paletti di quelli che ho avuto io... Gli lascio una Fondazione in salute, con un fondo di stabilizzazione aumentato a 8,3 milioni (da 4,5 che era), in grado di assorbire le difficoltà accennate per M9. L'obiettivo resta rendere tutto il polo M9 autosufficiente, non tanto il museo, e ora ci sono le condizioni perchè non sia una missione impossibile»

Tiziano Graziottin

