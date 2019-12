M9, in viaggio nello spazio

L'ESPOSIZIONE

Bisogna liberarsi dall'idea di vedere una sfilza di reperti e qualche testimonianza. Questo è altro, anzi è oltre: perché non ci sono oggetti, ma si vivono esperienze. Quelle rare ed esclusive finora appannaggio di Samanthya Cristoforetti, Luca Parmitano, Paolo Angelo Nespoli e prima di loro Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin il mitico trio dell'Apollo 11. Quindi prima di iniziare è bene predisporsi all'avventura. A quelle imprese fantastiche gradite a tutti, ma entusiasmanti per bambini e ragazzini. Si possono infatti provare le sensazioni fisiche di poggiare i propri piedi sulla superficie della Luna, la leggerezza corporea di spostarsi solo con lievi movimenti delle braccia a bordo del Columbus, il vuoto allo stomaco di scrutare la terra dallo spazio con quel senso di vertigine che inebria la testa, la magia di scoprire le stelle e vedere nitide tutte le costellazioni. Non sono giochini per coinvolgere il visitatore a trecentosessanta gradi, ma sono veri e propri simulatori, quelli che gli astronauti usano nel lungo addestramento che precede ogni spedizione nello spazio.

IL PROGETTO

Tutto questo è Lunar City - Vivi l'esperienza, l'esposizione inaugurata ieri e visitabile fino al 3 maggio in M9, il Museo del 900 di Mestre. Un percorso completamente immersivo tra video e foto che non guarda solo alle grandi missioni del passato, ma si proietta al futuro. Quindi si passa dal rivivere lo sbarco sulla Luna di cinquant'anni fa all'immaginare le prime colonie umane su altri pianeti. Obiettivo il 2024, data della missione Exomars che punta a portare l'uomo su Marte. Tutto rigorosamente scientifico. «Sarà una mostra in divenire, mentre ora si può fare una passeggiata sulla luna a partire dal prossimo anno verrà aggiunta anche una esclusiva esperienza su Marte» annuncia Marco Biscione, il direttore di M9 che sta pescando dalla propria lunga esperienza alla guida di musei italiani, tra cui quello d'Arte Orientale di Torino, per inventare e educare a qualcosa che finora non esisteva, quale vuole essere appunto il Museo del Novecento della terraferma veneziana. Ecco che ha prodotto e realizzato questo progetto spaziale che ha il patrocinio di Asi, l'Agenzia spaziale italiana, Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica, Mibac, ma anche Nasa, l'Agenzia spaziale europea Esa e il Consiglio nazionale delle ricerche. Una parte del progetto rimarrà in pianta stabile in M9, mentre il resto girerà il mondo.

LA CURATRICE

«Non mi aspettavo che la mostra venisse accolta in uno spazio espositivo così innovativo, un luogo ideale per questi temi - ha introdotto Francesco Rea, dell'Agenzia spaziale italiana - abbiamo fatto passi enormi con l'esplorazione spaziale e non ce ne rendiamo conto, ormai sono vent'anni che esiste una colonia umana nello spazio». Ed è proprio dalle missioni, a partire da quelle di Nespoli fino a quelle di Parmitano, che nasce questa fantastica avventura. L'artefice è Alessandra Bonavina, curatrice di Lunar City. Romana, 47 anni, con un'esperienza di vent'anni nella creazione di documentari per Rai Cinema è stata chiamata a inseguire gli astronauti italiani. «Anni di viaggi da una parte all'altra del mondo, seguendo addestramenti e prove da sintetizzare poi in un docufilm - racconta Bonavina - alla fine avevo raccolto così tanto materiale originale e esclusivo che è nata la voglia di creare questa esposizione». Lunar City, quindi, prima nasce come un docufilm, già presentato alla Festa del cinema di Roma, e che sarà proiettato come evento nelle sale cinematografiche di tutta Italia il 17, 18 e 19 febbraio, e poi come mostra co-prodotta da Next one film group. «Si tratta di materiale della Nasa e dei più importanti centri scientifici che ho voluto declinare in una mostra multimediale e multidisciplinare» racconta la curatrice.

IL TOUR

Un obiettivo raggiunto. Perché basta salire al terzo piano di M9 per entrare in una dimensione spaziale. La mostra inizia con il video originale del dialogo del 20 luglio del 1969 tra Neil Armstrong e il centro operativo appena vista la superficie della Luna. «È bellissima sembra il deserto degli Stati Uniti» dice entusiasta dallo spazio l'astronauta. Poi ci si può immergere in quello che più attrae. «La mostra non ha un ordine cronologico o di qualsiasi altro tipo - dice Bonavina -, ognuno può muoversi come desidera». Si inizia dal video degli astronauti all'interno di un modulo spaziale, partendo dalla quotidianità: quindi dal come si beve un caffè senza gravità a come ci si fa uno shampoo. Poi ci sono meravigliose fotografie, la riproduzione in miniatura di una serra da allestire nello spazio, una prima sperimentale è stata creata nel ghiaccio eterno dei Poli, e un film che immagina lo sbarco su Marte. Ma il cuore del percorso sono le nuove tecnologie della realtà virtuale che proiettano il visitatore in viaggi futuristici. Ecco l'ingresso nel modulo spaziale Columbus con la possibilità di camminare senza gravità, prendere oggetti, lanciarli e persino uscire nello spazio. Una seconda installazione fa, invece, sperimentare ai visitatori l'emozione di una camminata sulla Luna al fianco degli astronauti del primo sbarco. Per finire comodamente adagiati sui cuscini all'interno di un planetario a scrutare la Luna da vicino così come appare in tempo reale, lasciarsi avvolgere dalle stelle e dai disegni delle costellazioni fino a farsi rapire dai giochi interattivi.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

