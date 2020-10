OCCHIALERIA / 2

BELLUNO Luxottica condividerà con Versace parte del suo programma interno di prevenzione, screening e ricerca contro il COVID-19 in Italia, incentrato su innovativi meccanismi di sorveglianza attiva e di monitoraggio del rischio. Obiettivo del programma, sviluppato in collaborazione con l'Università di Padova, è sottoporre a tampone all'interno dell'organizzazione aziendale i profili maggiormente a rischio di contagio per individuare eventuali casi di positività, anche se asintomatici. Negli ultimi sei mesi, Luxottica ha messo a punto un modello di prevenzione, salute e sicurezza esteso all'interno delle sue sedi italiane, sia direzionali sia logistico-produttive, per prevenire la diffusione di COVID-19 tra i dipendenti. Uno degli elementi cardine e più innovativi di questo modello di prevenzione aperto è il «protocollo tamponi» introdotto sotto il coordinamento scientifico del Dipartimento di Medicina Molecolare diretto dal professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova. Grazie al significativo supporto della Fondazione Leonardo Del Vecchio, l'Ateneo ha creato un nuovo Laboratorio Covid-19 in grado di elaborare fino a un massimo di 40.000 test diagnostici al mese. Luxottica e l'Università di Padova estenderanno ora la possibilità di accedere al programma di sorveglianza attiva e ricerca ai principali partner di Luxottica in Italia, a cominciare da Versace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA