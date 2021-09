Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLOLutto nel mondo imprenditoriale jesolano, si è spento dopo una grave e incurabile malattia Tiziano Simonetto. Aveva 73 anni. Albergatore di lunga data, dopo una formazione che lo ha portato in Germania e in Inghilterra, negli anni ha gestito, assieme alla moglie Mara, gli hotel Venezuela, Delle Nazioni, Bristol, Dogi, Diana e, per oltre 30 anni, il Las Vegas. Persona capace, molto professionale, lascia anche i figli Carolina e...