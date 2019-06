Lusso, bellezza e voluttà Ecco il ritorno del gilet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZE«La mia moda si rivolge a un maschio che ha vissuto e amato»: lapidario, categorico ma allo stesso tempo volutamente vago, Paul Andrew, stilista di Ferragamo alla sua prima prova con la moda maschile, raccoglie un consenso unanime per il suo uomo colorato, privo di sovrastrutture, in uno stile senza tempo come vuole la moda che in questi giorni corre tra Firenze e Milano. Moda e cultura si accompagnano e avremo modo di intrattenerci sul Romanzo breve di moda maschile, titolo della bellissima mostra allestita da Olivier Saillart negli...