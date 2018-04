Luigi, l'ultimo De Filippo finisce la dinastia del teatro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOQuando andammo a trovarlo nella sua casa romana ai Parioli, Luigi De Filippo ci accolse con un sorriso malinconico e arguto. Quel piccolo uomo gentile non riusciva quasi a muoversi dal divano, ma i suoi occhi interrogavano tutto, le intenzioni dietro le parole. Ci disse che non aveva paura della morte, semmai del dolore. Quello che lo sconfortava invece era l'idea che dopo la sua scomparsa non ci sarebbe stato più nessun De Filippo sulla scena: «Sono rimasto solo, l'ultimo rappresentante di questa famiglia difficile». Luigi è...