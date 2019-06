CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luigi Di Maio, l'anti-Radio Radicale, viene sconfitto dall'asse Pd-Lega che garantisce all'emittente altri 3 milioni per 2019, e quindi non si spengono per ora i microfoni, ma continua a godersi la sua solitudine in una battaglia che perso. Lo fa anche su Facebook. Così: «Ecco chi gioisce per aver regalato altri milioni di euro delle nostre tasse a Radio Radicale, una radio privata e di partito pagata con i vostri soldi. Fieri di esserci opposti con ogni mezzo!». Parole a corredo di un tweet in cui Laura Boldrini festeggia il via libera...