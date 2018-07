CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luigi Di Maio batte un colpo. Dopo oltre trenta giorni al governo, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro vara il decreto dignità. Il primo vero provvedimento dell'esecutivo gialloverde. Una mossa marcatamente grillina, volta a contrastare e bilanciare lo strapotere mostrato fin qui dalla Lega, con misure contro il Jobs Act in nome della lotta al precariato. Un modo per guadagnare la scena con misure sociali e per tentare di placare i malumori interni al Movimento, stordito dalla campagna di Matteo Salvini sui migranti e i temi...