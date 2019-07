Luigi Borbone veste in rosso la Madonna de' Noantri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani la Madonna della Fiumarola, durante la tradizionale processione de' Noantri, sarà vestita dalla maison Luigi Borbone. L'abito (in foto il bozzetto) è in shantung rosso granata impreziosito da un ricamo in cristalli e perle Swarovski ed è caratterizzato da una linea trapezoidale con maniche a sbuffo. Il velo è in tulle di seta avorio ricamato soutache. «Sono un grande appassionato di Caravaggio - racconta lo stilista - e per i volumi del vestito mi sono lasciato ispirare dal suo quadro Morte della Vergine, dove l'artista come...