Lucio Quarantotto, disco oltre l'addio

MUSICA«Abbiamo raggiunto il traguardo che sognavamo. Adesso avviseremo anche Andrea Bocelli, ma la cosa più importante è che abbiamo raccolto i fondi per poter realizzare il disco postumo di Lucio Quarantotto». Piercarlo D'Amato, musicista e grande amico del compositore scomparso nel 2012, è raggiante. Qualche giorno fa si è chiusa la raccolta dei fondi che serviva per racimolare quei 7.600 euro necessari per la produzione del disco del compositore mestrino che, insieme a Francesco Sartori, firmò la celebre hit mondiale Con te partirò...