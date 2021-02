IL LIBRO

Una vita da romanzo diventa il romanzo di una vita. Se qualcuno, per qualsiasi ragione, ha l'opportunità di vivere una vita straordinaria, ha il dovere di non tenerla per sé, dice Jacques-Yves Cousteau. Lo ha fatto anche Luciana Boccardi, grande firma del giornalismo della moda, che ha deciso di raccontarsi senza pudori o reticenze, andando a scavare nel profondo del serbatoio dei ricordi e tratteggiando, con prosa fresca e brillante, un affresco a tinte nitide. La signorina Crovato, (Fazi editore), che esce giovedì prossimo, è la saga di una famiglia che attraversa tutto il Novecento. Una storia intensa e lunga al punto che diventerà una trilogia, con altri due libri che l'ex signorina Crovato sta preparando. Una vita immersa nella venezianità, uno dei tratti distintivi dell'autrice, che ha girato il mondo per lavoro ma che ha tenuto ben salde le radici in mezzo all'acqua della laguna. Dove è nata, in pieno ventennio fascista, da una famiglia che lei stessa definisce zingara, nell'accezione migliore del termine.

LE ORIGINI

Mamma Marcella, eccellente pianista e donna bellissima, papà Raoul - figlio di un grandissimo tenore, Gianni Masin Crovato, considerato il Pavarotti di fine Ottocento - a sua volta musicista, ma soprattutto comunista e antifascista militante. Una scelta di campo pagata duramente, perché in quegli anni essere contro Mussolini chiudeva tutte le porte. E anche peggio. Ma la scintilla, che ha profondamente segnato il destino di tutti i Crovato, e soprattutto della piccolissima Luciana, è scoccata il 26 febbraio del 1936. Un incendio che è divampato nella cabina di proiezione del cinema-teatro Imperiale, dove Raoul aveva le mansioni di direttore, nonché musicista per l'accompagnamento sonoro dei film muti. A Venezia, il fuoco è sempre un nemico temutissimo perché la vicinanza delle case e l'abbondanza di materiale ligneo rendono facilissima la propagazione. Raoul, con un gesto eroico, riesce a evitare che il fuoco raggiunga le casse con le pellicole altamente infiammabili, ma resta gravemente ustionato. Lotta per mesi tra la vita e la morte. Sopravvive, profondamente segnato: cieco, viso sfigurato e menomato negli arti. Disabile, senza lavoro, e per di più antifascista, all'epoca un marchio nefasto, poi, dopo il 25 Aprile, un merito che tutti cercavano di accreditarsi. Ma intanto bisognava sopravvivere.

LA GIOVINEZZA

Per Luciana comincia una via crucis, che lei descrive con leggerezza, senza commiserarsi, consapevole che nella vita nulla si ottiene senza lottare. E forse quegli anni le hanno dato la forza e la grinta che hanno sempre caratterizzato la sua carriera professionale. Nei primi anni di vita la bambina passa da una casa all'altra, parcheggiata dall'amorevole madre impegnata a curare il marito e cercare di raggranellare qualche lira. Luciana finisce in campagna, dorme in un fienile con le galline, a meno di 5 anni fa l'aiutante di una parrucchiera, il garzone da un fornaio, la commessa, i lavori più umili. Non c'era Telefono azzurro per i minori. Si lavorava e basta, Il racconto affascina e commuove. Un po' I Miserabili e un po' Senza famiglia, anche se, nonostante le estreme difficoltà, i Crovato sono sempre restati uniti, coerenti, orgogliosi e dignitosi nella loro povertà.

MAI MOLLARE

Povertà economica, ma ricchezza intellettuale e morale. E voglia di riscatto. Quella che ha spinto Luciana a non mollare. E a studiare, aiutata dal nonno, leggere, apprendere le lezioni della vita. L'esame di terza media da privatista, perché non aveva potuto frequentare la scuola, il francese imparato, ascoltando le lezioni che una insegnante dava privatamente ad una bambina a cui lei faceva da dametta di compagnia. Una grandissima tenacia. La fortuna, a volte, di trovare anche le persone giuste, come Titti (Cesarina Vighy, che nel 2009 ha vinto il Premio Campiello) l'amica del cuore che le ha prestato la macchina da scrivere per imparare a fare la dattilografa. Un doppio segno del destino, perché la macchina da scrivere, sarebbe diventata il suo strumento di lavoro, ma soprattutto per l'escamotage adottato per impararee ad usararla. Copiava dalla prima all'ultima pagina tutti gli articoli del Gazzettino. Sempre più veloce, con due, quattro, sei, otto, dieci dita. È così che è entrata, non ancora diciassettenne, alla Biennale come dattilografa: grazie alla velocità a ricopiare Il Gazzettino. Non sapeva che presto avrebbe cominciato a scrivere per quel giornale e tuttora continua a farlo.

Vittorio Pierobon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA