Luca Carboni il lungo tour dagli anni 80 fino ad oggi

In occasione della quarta edizione dell'evento Village Night fissato in calendario per sabato 31 agosto al Palmanova Outlet Village di Aiello del Friuli (provincia di Udine) risuonerà la musica di Luca Carboni. Il concerto, ad ingresso gratuito (inizio ore 21), vedrà il cantautore nato a Bologna nel 1962 salire sul palco insieme alla sua band composta da Antonello Giorgi (alla batteria), Ignazio Orlando (al basso), Mauro Patelli e Antonello D'Urso (alle chitarre), Fulvio Ferrari Biguzzi (alle tastiere) per presentare lo spettacolo al...