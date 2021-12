COMMERCIO

VENEZIA Chiude per sempre lo storico Calzature Luana Venezia, in Salizada San Pantalon, al civico 102. Un punto di riferimento per chi cercava scarpe per bambini, per decenni le famiglie veneziane si sono servite da lei, tantissimi piccoli clienti si sono seduti sulla sua poltroncina.

Una decisione sofferta e programmata da tempo e presa dalla titolare. Diversi i motivi: dalla mancanza di un cambio generazionale, alla concorrenza di centri commerciali e portali per gli acquisti online. L'altra sera, Agnese Brunet, ha abbassato con commozione, per l'ultima volta, le serrande del suo negozio. La concorrenza della grande distribuzione organizzata e dell'online, che durante i mesi di lockdown ha operato in condizioni di monopolio, continua a stroncare il commercio di vicinato.

AMAREGGIATA

«Nonostante le numerose difficoltà spiega ho sempre lavorato tanto in questi 40 anni ma anche quando ero una dipendente. Adesso sono molto stanca e amareggiata. I miei figli ne sono al corrente. Forse è anche per questa ragione che i ragazzi hanno deciso di intraprendere altre strade. Il mondo del commercio è, infatti, cambiato. Tutto è più complicato». Agnese Brunet ha visto evolvere la città. Ha conosciuto tanti veneziani, di tutte le età, e turisti che sono passati in negozio per comperare un paio di scarpe, che fosse per uno sfizio o per una cerimonia. «Il negozio mi mancherà dice ricordo ancora il primo giorno che ho aperto. Ero così piena di gioia di lavorare e di essere a contatto con il pubblico. In questi ultimi anni, però, molto è cambiato. Il mercato è sempre più difficile e c'è una concorrenza sleale nei confronti del piccolo commercio di qualità per via della grande distribuzione e soprattutto per le vendite online».

CONCORRENZA ON-LINE

Il comparto delle calzature, come quello dell'abbigliamento, sta subendo una crisi profonda anche a causa dell'e-commerce che, come è noto, crea poco valore aggiunto per il territorio e per i negozi tradizionali di vicinato.

«Tra tre mesi compio 68 anni continua e la mia famiglia è a conoscenza delle tante difficoltà lavorative che ho avuto anche a causa dell'acqua alta».

Termina così l'attività di una professionista che tanto si è distinta per gentilezza. Sono molti i veneziani, e anche i più piccoli, che hanno indossato almeno una volta nella vita le scarpe di Calzature Luana, tanta qualità e correttezza. La moda non è fatta solo di stoffe, colori e fantasia e di abiti, ma anche di scarpe che riflettono i tempi e le tendenze. Il punto di forza dell'attività di Agnese Brunet erano le scarpe, in particolare, per i bambini. Il rapporto con la clientela, tra cui tante mamme, e il vicinato è sempre stato buono.

«Ringrazio davvero prosegue tutti coloro che sono venuti in questi giorni a salutarmi e non solo per gli acquisti, ma anche per scambiare due parole. Ho vissuto in queste ore momenti di grande commozione».

E, un altro piccolo pezzo di storia della città se ne va.

Federica Repetto

