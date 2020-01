Lotteria Italia con i big di Sanremo e qualche sorpresa

In fondo alla calza di Amadeus potrebbero nascondersi due nomi da aggiungere alla lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2020. Un paio di jolly che il conduttore avrebbe deciso di tenere fuori dall'elenco svelato qualche giorno fa e di tirare fuori a sorpresa durante la puntata speciale del quiz I soliti ignoti legata alla Lotteria Italia, in onda stasera su Rai1 dalle 20.35. D'altronde era stato lui stesso a dire che sarebbe stato un Festival all'insegna dell'imprevedibilità. Così, dopo aver annunciato in anticipo la lista con i nomi de 22 cantanti in gara, per rilanciare la serata che avrebbe dovuto ospitare l'annuncio del cast ha girato un buffo spot, trasmesso in tv negli ultimi giorni: vestito da Befana, ha promesso colpi di scena e ospiti. Certo, se fosse vero - come riferiscono voci di corridoio - che stasera ai cantanti già annunciati se ne aggiungeranno altri due, dovrebbero trattarsi di due nomi così importanti da poter in qualche modo giustificare l'annuncio ritardato. Tra i big girano i nomi di Romina e Albano, Massimo Ranieri, Gianna Nannini e Ghali, star della scena trap. Quanto sull'estrazione finale della Lotteria Italia, i numeri del concorso quest'anno sono tra i più bassi di sempre: 6,7 milioni i tagliandi venduti, ( 7 milioni un anno fa), con una raccolta vicina ai 34 milioni di euro. Il primo premio vale 5 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA