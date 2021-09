Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOTTA AL VIRUSVENEZIA Una finestra vaccinale per badanti. É la nuova sfida di Ulss 3 Serenissima per raggiungere, delle oltre 8 mila persone che assistono in modo regolare gli anziani e i soggetti fragili nel Veneziano, quelle non ancora vaccinate, che si stimano essere il 50% del totale.L'INIZIATIVA«Lanciamo quattro open day dedicati ad operatori domiciliari di assistenza sia italiani che stranieri», annuncia il direttore dei Servizi...