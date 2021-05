Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Londra 1970, la città è in fermento: mentre gli Usa inviano i soldati in Vietnam, la Gran Bretagna si prepara al celebre evento di Miss Mondo tra le prime proteste del Movimento per la Liberazione delle donne che grida le proprie idee di libertà e uguaglianza, lottando contro la mercificazione del corpo femminile. Basato su una storia vera, Misbehaviour, questo il titolo originale del film che allude proprio al comportamento scorretto di...