Ancor prima di andare in sala, la pochade alla Vanzina ha provocato reazioni infastidite e polemiche. Si può ridere mettendo in scena la disastrosa pandemia che nel nostro Paese ha causato più di trentamila morti e una grave crisi economica? Perché no, in fondo la commedia all'italiana (quella migliore) ha sempre cucito storie con la Storia e la cronaca, facendo ridere ma anche lasciando un gusto retroamaro. Basta però raccontare il tragico che si fa comico con eleganza (stilistica), avendo cura dei tempi e dei dialoghi, non accontentandosi di mostrare la battuta, curando la recitazione (che nella commedia è fondamentale), evitando di incollare siparietti e costruendo un filo narrativo coeso. E tutto questo qui non c'è.

In breve, due coppie, una medio borghese, l'altra che si vorrebbe del genere Torpignattara, si tradiscono. I fedifraghi dovrebbero venir cacciati di casa dopo esser stati scoperti, ma restano bloccati dal lockdown. In mano a un regista poteva essere una buona partenza per dar vita a un carnage familiare alla Feydeau (o volando alto alla Yasmina Reza), mentre si traduce in piccoli tormentoni alla Striscia alla notizia (e l'improbabile avvocato Ezio Greggio qui è perfetto per questo ruolo), in iterative scenette senza quell'acido corrosivo (quanto umoristico) che rendevano i film di un Risi o di un Monicelli degli specchi cattivi della società italiana. Il tutto con esangui e frettolosi piani a camera fissa costretti forse da un budget modesto (ma concedendosi un girotondo uno solo - che vorrebbe dare un senso melanconico alla vicenda).

Per scusarsi di tanto oltraggio, Vanzina inserisce ogni tanto il pistolotto che vorrebbe aprirsi al serio (ma restando faceto) sulla gravità della pandemia (il culmine è quando Mariella Paola Minaccioni, la ricca burina moglie dell'avvocato bacia sul terrazzo la bandiera italiana). Questo film è il lockdown della commedia all'italiana.

Giuseppe Ghigi

