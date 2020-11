Quali risposte hanno saputo dare i filosofi dell'antichità a problemi che erano, in fondo, gli stessi nostri? Cosa significa, davvero, conoscere se stessi? Come aver fiducia e costruire una buona relazione con l'altro? Prova a spiegarlo con una modalità digitale, Riccardo Dal Ferro (nella foto), divulgatore filosofico, attraverso il nuovo podcast A mente libera. Filosofia per l'oggi e per la vita, disponibile su Storytel Original. Il nuovo podcast di Dal Ferro, giovane vicentino classe 87, già molto conosciuto in rete come Rick DuFer grazie al suo canale Youtube e ai social network, si propone di mostrare il modo in cui la filosofia può ancora essere utile oggi, in un mondo e in una società in cui, a fronte di un progresso tecnologico apparentemente inarrestabile, le problematiche dell'essere umano rimangono le stesse. «Mi rivolgo a quanti non hanno mai studiato filosofia e che forse, non avrebbero occasione di incontrarla se fosse solo custodita nei libri racconta Ho unito due grandi passioni, la filosofia e gli strumenti digitali della comunicazione, per rendere attuale e quotidiana l'antica arte del sapere».

Dallo stoicismo applicato all'epoca dei social al dilemma di come essere etici nel mondo di oggi, passando per il rapporto tra percezione ed esperienza «L'idea che in Italia si faccia cultura per passione ma poi il lavoro sia un'altra cosa, è davvero pericolosa. Direi anzi, che fare impresa con un prodotto culturale incarni il cosiddetto rischio imprenditoriale perché si investe in un contenitore che va costruito giornalmente e che spesso è incorporeo». Riccardo Dal Ferro, dopo la laurea in filosofia a Padova, è divenuto scrittore. È anche direttore delle riviste di filosofia contemporanea Endoxae Filosofarsogood, autore teatrale e insegna scrittura creativa presso la scuola da lui fondata a Schio, nel vicentino, Accademia Orwell. Nel 2014 esce il suo romanzo d'esordio I Pianeti Impossibili, nel 2018 esce Elogio dell'idiozia per edizioni Tlon, nel 2019 per edizioni De Agostini esce Spinoza & Popcorn, un saggio sulla filosofia pop. E l'ultima, per ora impresa culturale, è quella di aver aperto, giusto un mese fa a Schio insieme alla moglie, uno studio di registrazione per incontrare di persona le voci che poi si riascoltano nei podcsat. Tra i primi ospiti per esempio, è già venuto il giornalista Oscar Giannino.

Francesca Delle Vedove

© RIPRODUZIONE RISERVATA+++++

© RIPRODUZIONE RISERVATA