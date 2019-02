«Lo tormentava da tempo, è un uomo pericoloso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO«Più volte sono andato ai servizi sociali per dire che quella persona era pericolosa. Lo avevo detto anche ai vigili e ai carabinieri». A parlare è Domenico Di Cintio, imprenditore nel mondo del divertimento per bambini, che conosce Ioan Dino Maftei da molti anni, al punto da esserne diventato amico e averlo aiutato nei momenti di difficoltà: «Dino è a Jesolo da 25 anni, tredici dei quali passati al lavoro con me. E' separato dalla moglie e il figlio vive in Danimarca. E' una persona onesta. Ha fatto anche il nonno vigile, poi per...