Lo studio sul fondoschiena: con il nero o il rosso risalta di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEDi una indagine scientifica sul fondoschiena sotto il profilo del suo apporto alla bellezza, almeno per chi segue luci e ombre dell'effimero che si accompagna alle vicende della moda, non ci erano pervenute molte precisazioni. Si sapeva che tempo fa, l'Università di Edimburgo aveva affidato a una esperta internazionale del tessile, la dottoressa Lisa Macyntine, uno studio su effetti e considerazioni sul fondoschiena esaminato per il contributo alla valorizzazione di tessuti, colori e quant'altro potesse interessare chi deve...