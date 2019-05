CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOPADOVA Legno, materia prima viva per eccellenza ma anche risorsa fondamentale per l'ambienta e l'equilibrio idrogeologico che nel Nordest ha una delle punte d'eccellenza per riciclo e attività imprenditoriali.Da quando la sostenibilità della crescita economica è diventata un'urgenza condivisa, è d'obbligo considerare l'intera filiera del legno nel suo ciclo di vita completo: dal ruolo delle risorse boschive e forestali, alle trasformazioni, al riciclo e riutilizzo della materia prima. Su questi temi la Direzione Studi e Ricerche...