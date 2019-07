CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOLa tragica vicenda umana di Raul Gardini, parabola affascinante e inquietante, è sempre stata legata a doppio filo a Venezia, e quel Moro che portò alla vittoria nella Louis Vuitton Cup di San Diego nel 1992 fu (anche) un omaggio al legame che l'imprenditore ravennate avvertiva fortissimo con la Serenissima. Quasi tutte le sue avventure imprenditoriali e sportive sono state in qualche modo riconducibili alla città d'acqua per eccellenza, e anche in quel luglio del 93, nel periodo nero che lo portò a togliersi la vita - ormai...