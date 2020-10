LO STILE

Morbido, caldo e accogliente come un abbraccio. Il velluto è un tessuto versatile, confortevole e allo stesso tempo glam, adatto alle situazioni più disparate e sempre in continua evoluzione, perfetto in questo periodo in bilico tra lo stare a casa e le uscite centellinate, tanto da esser diventato un must have dell'inverno 2020. Questa texture che ricorda salotti borghesi e abiti regali viene da lontano: il velluto affonda le sue radici nella zona compresa tra l'Iran e l'Iraq e la sua storia parte nel XIII secolo. Arrivò in Italia con il nome di sciamiti solo nel secolo successivo, a Palermo - città legata all'importazione araba - e a Venezia che aveva continui contatti con il Sol Levante, per poi diffondersi ad Amalfi, Lucca, Siena, Genova, Pisa e Firenze, e sviluppare, per ogni luogo differenti peculiarità. Amato dall'arte rinascimentale, tanto da divenire protagonista negli affreschi del Ghirlandaio, nei ritratti raffiguranti dame e cavalieri della Corte sforzesca e nei dipinti di Antonello da Messina e del Bronzino, è stato da sempre un tessuto simbolo di nobiltà, prezioso, lucente e di grande impatto.

TUXEDO DA STAR

Nel mondo della couture il velluto ha attirato per la prima volta l'attenzione nel 1996, quando Gwyneth Paltrow ha indossato alla serata degli MTW un tuxedo in velluto carminio disegnato da Tom Ford per Gucci. E subito la moda ne ha scoperto la trasversalità. Capace di cambiare identità a seconda della lavorazione - dal velluto a coste courduroy al dévoré, su cui si ottengono effetti di trasparenza, dall'aspetto sgualcito del froissé a quello damascato del soprarizzo, dal velveton (per i profani, il fustagno) allo jacquard - fornisce la possibilità agli stilisti di usarlo sia per look sportivi che per le mise più raffinate. Quando arriva l'inverno, poi, avvolge la silhouette in modo fluido e la accompagna nei movimenti donando un'aria sensuale.

Quest'inverno, poi, il velluto ha un'allure più comfy chic che mai perché è adatto anche per le giornate sul divano. Lo sanno anche le star, da Paris Hilton a Kim Kardashian che hanno scelto per il tempo libero le tute composte da joggers e top in velluto, tra i capi chiave della stagione secondo i siti che analizzano i trend. In passerella invece questo tessuto è tornato prezioso, nobile, elegante, giusto compromesso per mise coprenti che riparino dal freddo senza perdere la loro morbidezza. Femminili, aristocratici e chic, molti abiti seguono il velvet mood del momento. Corti, con ampi scolli a V e spalline arricciate stile anni '80, oppure lunghi e con spacchi lungo le gambe. Max Mara abbina alla morbidezza del pantalone black la trasparenza e l'effetto vedo non vedo della camicia. Emporio Armani punta sui riflessi del velluto con due total look, uno verde smeraldo ed uno color ottanio, scivolati e casual.

LE INTERPRETAZIONI

Sensuale e moderno l'uso del velluto secondo Etro con la giacca affusolata e lo short abbinato a gilet e camicia bianca. Sebbene si presti a declinazioni contemporanee è quando strizza l'occhio ad effetti retró che il velluto rivela la sua anima centenaria e raffinata. Luisa Spagnoli lo interpreta in un tailleur pantalone comodo color burgundy con pullover e cappello a falde larghe fucsia. C'è chi come Isabel Marant lo rivisita in modo più grintoso, abbinando al completo noir con catenelle dei sensuali cuissard.

Le amanti degli accessori da accarezzare quest'anno hanno l'imbarazzo della scelta. Dagli stivaletti alle sneakers è un trionfo di velluto, anche se il vero must sono le friulane. Sembrano quasi delle pantofole ma hanno una forma simile alle slipper. Niente tacco e tanto colore, sono perfette in casa ma anche per uscire. Il velluto è protagonista anche della versione invernale di una bag iconica: la Lady D Lite firmata Dior, disponibile nelle sfumature del blu, del bordeaux e del verde.

Veronica Timperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA