LO STILEDimenticate i pantaloni in tweed e il cappellino con visiera sfoggiati dalle prime donne scese sul campo verde all'inizio del Novecento. Oggi son ben sedici milioni le golfiste nel mondo (su un totale di oltre 70 milioni di appassionati), sportive con quel piglio di vanità che non guasta. E quando il green si tinge di rosa, la moda detta lo stile vincente. Palla in buca e occhio al dress code che ogni circolo che si rispetti esige: non sono ammessi i jeans, le tute da ginnastica, i leggings, sì alle magliette con il collo, no alle...